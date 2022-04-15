Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı

15.04.2022 18:37

Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı Erzincan'da bir akaryakıt istasyonunda alev alan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı

ERZİNCAN - Erzincan'da bir akaryakıt istasyonunda alev alan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'da merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Mesut U. idaresinde ki 01 TG 620 plakalı kamyondan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev topuna dönen kamyondan yükselen alevlerin istasyonun tamamına sıçramaması için büyük çaba harcadı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken kamyonda bulunan inşaat malzemeleri ise kullanılmaz hale geldi. Aracın alevler içinde ki hali ise saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı
Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı
Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı

YORUMLAR
500
AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALAN TIR KORKUTTU AKARYAKIT İSTASYONUNDA ALEV ALAN TIR KORKUTTU Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
19:40 Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! Kupa Voley'de dev finalin adı belli oldu
19:12 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu: Ülkelerimiz arasında artık barış var
18:58 Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
18:54 İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız
18:46 Abdullah Avcı, Ozan Kabak için harekete geçti
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 19:51:43. #1.13#
SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement