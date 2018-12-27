Akaryakıt İstasyonunda Korkutan Patlama
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:21 Kaynak: İHA
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