Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Lastik Hırsızlığı

Akaryakıt İstasyonunda Lastik Hırsızlığı

1 saat önce

Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda bir akaryakıt istasyonundan 3 adet otomobil lastiğinin çalındığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Akaryakıt İstasyonunda Lastik Hırsızlığı, System.String[]
Ceylanpınar- Viranşehir karayolunda bir akaryakıt istasyonundan 3 adet otomobil lastiğinin çalındığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı sabah saat 05.00 saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. Otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi çevreyi inceledikten sonra görevlinin uyumasını fırsat bilerek, marketin ön tarafında bulunan 3 adet otomobil lastiğini alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan güvenlik güçleri hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Viranşehir, Ceylanpınar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi

Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu 35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:08:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Lastik Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]