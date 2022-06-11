Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı

11.06.2022 23:57

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev alarak patladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev alarak patladı. Patlama anı ve sonrasında yaşanan panik amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olay, Adıyaman- Kahramanmaraş karayolu Çatalağaç köyü girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre, LPG pompasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. LPG pompasını kısa sürede alevler sardı. İstasyon çalışanları ve araç sahipleri yangın çıkınca araçları çekmek istedi. Tam da bu esnada LPG pompasında patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte panik yaşandı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Alevlerin yükseldiği akaryakıt istasyonundaki yangın geceyi aydınlattı. Çalışanlar, LPG tankının vanasını kapatarak, yeni patlamaların olmasının önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanığı Eyüp Dağlılar, "Biz çay içiyorduk oradan bir ses geldi, bir baktık alev aldı. Ondan sonra bir patlama oldu. İtfaiyeyi aradık, itfaiye de geldi. Bu sırada biz yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Kürşat Aktaş/İHA)

Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı
Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı
Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı
Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı
Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı
Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı
Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı
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Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı Adıyaman'a şehit ateşi düştü Adıyaman'a şehit ateşi düştü
Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunda LPG pompası alev aldı, panik anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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