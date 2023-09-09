Akaryakıt İstasyonunda Motosikletin Altından Yılan Çıktı - Son Dakika

Akaryakıt İstasyonunda Motosikletin Altından Yılan Çıktı

Akaryakıt İstasyonunda Motosikletin Altından Yılan Çıktı
Son Güncelleme: 09.09.2023 12:46

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün yakıt almak için getirdiği motosikletin selesinin altından yılan çıktı. İstasyon çalışanları ve motosiklet sürücüsünün panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

AKSARAY'da bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün yakıt almak için getirdiği motosikletin selesinin altından yılan çıktı. İstasyon çalışanları ve motosiklet sürücüsünün panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Şamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 51 AFC 401 plakalı motosikletin sürücüsü istasyona gelerek yakıt almak istedi. Sürücü bu sırada selenin altında olan depoyu açınca yılanı gördü. İstasyon görevlisi Nurullah Keleş de elini yakıt kapağını açmak için uzattığında yılanı fark edince panik yaşadı. İhbar üzerine istasyona gelen itfaiye ekipleri, koltuğun altına giren yılanı aparatla çıkardı. Sürücü ile istasyon görevlisinin panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yılan itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt İstasyonunda Motosikletin Altından Yılan Çıktı - Son Dakika
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