Akaryakıt İstasyonunda Patlama
31 dakika önce
- Patlamanın olduğu istasyondan görüntü İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Yanan araçlardan detay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
- Patlamanın olduğu istasyondan görüntü
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
Yanan araçlardan detay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:51 Kaynak: AA
CHP, Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan'ın Görüntüsüyle Tanıttı
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi