Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Patlama

Akaryakıt İstasyonunda Patlama

31 dakika önce

- Patlamanın olduğu istasyondan görüntü İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Yanan araçlardan detay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

- Patlamanın olduğu istasyondan görüntü
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
Yanan araçlardan detay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:51 Kaynak: AA

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
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