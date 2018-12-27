Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Patlama (2)

Akaryakıt İstasyonunda Patlama (2)

41 dakika önce

- Patlama olan istasyondan detay Şanlıurfa İtfaiye Müdürü Mehmet Hanifi Polat'ın açıklamaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

- Patlama olan istasyondan detay
Şanlıurfa İtfaiye Müdürü Mehmet Hanifi Polat'ın açıklamaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:43 Kaynak: AA

İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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