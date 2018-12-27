Akaryakıt İstasyonunda Patlama (2)
41 dakika önce
- Patlama olan istasyondan detay Şanlıurfa İtfaiye Müdürü Mehmet Hanifi Polat'ın açıklamaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.
- Patlama olan istasyondan detay Şanlıurfa İtfaiye
Müdürü Mehmet Hanifi
Polat'ın açıklamaları ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova
ilçesinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:43 Kaynak: AA
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