Akaryakıt istasyonunda pompalara battaniyeli koruma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunda pompalara battaniyeli koruma - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunda pompalara battaniyeli koruma

6 saat önce

Son günlerde soğuk havaların etkisini iyice arttırdığı Ağrı'da, akaryakıt istasyonunda çalışanlar, pompa ve yazar kasaların donmaması için üzerlerini battaniyelerle örttü.

Akaryakıt istasyonunda pompalara battaniyeli koruma, System.String[]

Son günlerde soğuk havaların etkisini iyice arttırdığı Ağrı'da, akaryakıt istasyonunda çalışanlar, pompa ve yazar kasaların donmaması için üzerlerini battaniyelerle örttü.

Hava sıcaklığının gece eksi 25 derecenin altına indiği Ağrı'da dere ve nehirler donarken, sabahları işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte eksi 25 derecenin altına inen soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, bir yandan vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstünü branda ve naylonla örterken, yakıt pompalarının da donmasıyla akaryakıt istasyonunda çalışan pompacılar, akaryakıtların donmaması ve yazar kasaların bozulmaması için battaniyelerle pompa ve yazar kasaların üzerini örtüyor.

"KIŞ SONUNA KADAR CİHAZLARI BU ŞEKİLDE KORUMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompacı Dinçer Oğlu, soğuk hava nedeniyle pompa ve yazar kasaların donduğunu bu sebeple battaniyelerle soğuğa karşı önlem aldıklarını söyledi. Havaların özellikle geceleri soğuk olduğunu belirten Oğlu, "Hava şu anda 20 derece. Bu yüzden cihazlarımız donuyor. Cihazlarımızı kış bitene kadar bu şekilde koruyacağız. Memleketimizde Sibirya soğukları var. Bura da yaşamak çok zor. Pompalar donunca yakıt veremiyoruz" dedi.

Akaryakıt istasyonuna yakıt almak için gelen ve pompanın donması üzerine uzun süre beklemek zorunda kalan taksici Kasım Bulut İse, soğuk havanın kendilerini oldukça zor durumlarda bıraktığını, Ağrı'da hayatın durma noktasına geldiğini ifade etti.

Öte yandan sabahın erken saatlerinde işe koyulan bazı araç şoförleri de donan araçlarının yakıt depolarının çözülmesi için altında ateş yaktı.

(İHA)

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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