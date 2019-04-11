Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada

Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada

56 dakika önce

ANKARA'da eli silahlı 4 kişi, girdikleri bir akaryakıt istasyonunun marketinde, çalışanı tehdit ederek kasadaki 90 TL'yi gasp etti.

Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada, System.String[]
ANKARA'da eli silahlı 4 kişi, girdikleri bir akaryakıt istasyonunun marketinde, çalışanı tehdit ederek kasadaki 90 TL'yi gasp etti. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gasp ettikleri paranın 60 TL'sini düşüren soygunculardan 3'ü polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

30 TL GASP ETTİLER

Olay, dün sabaha karşı Kızılcahamam ilçesine bağlı Ankara- Bolu Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Gece geç saatlerinde, plakasız ve kiralık beyaz bir araçla benzin istasyonuna gelen 4 kişi, ellerindeki silahlarla arabadan inerek markete girdi. Aynı tarzda kıyafet giyip, tek tip maske takan Yunus E.N, Nurettin T, Oğuzhan D. ve ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli, ellerindeki silahları market çalışanına doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Market çalışanın direnmesi üzerine şüphelilerden biri tek el ateş ederken, diğer şüpheliler kasada bulunan 90 TL'yi alarak hızla olay yerinden kaçtı. Market çalışanı olayda şans eseri yara almazken, olay yerinden kaçan şüphelilerin, çaldıkları 90 TL'nin 60 TL'sini market içerisinde düşürdüğü anlaşıldı.

SOYGUNCULAR GÜVENLİK KAMERASINDA 

Market çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Kiralık aracın izine ulaşan ekipler, oradan yola çıkarak şüphelilerden Yunus E.N., Nurettin T. ve Oğuzhan D.'yi gözaltına aldı. Yapılan arama çalışmalarında, olayda kullanılan silahlar, maskeler ve kıyafetler de ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde soygunu gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Ayrıca olayda kullandıkları tek tip maske ile kıyafetleri de, kısa süre önce Kızılay bölgesinden aldıklarını belirttiler. Polisin soyguna karıştığı ve ismi açıklanmayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:11 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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