Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada (2)
26 dakika önce
Olayla ilgili son şüphelinin de yakalanması için çalışmalarına devam eden Ankara polisi, şüpheli Çelebi Y'nin ikametinde saklandığını tespit etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:37 Kaynak: DHA
Olayla ilgili son şüphelinin de yakalanması için çalışmalarına devam eden Ankara
polisi, şüpheli Çelebi
Y'nin ikametinde saklandığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin evden kaçma ihtimalline karşı tedbir alarak dışarı çıkmasını bekledi. Çelebi Y, gece saatlerinde binadan çıktığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.
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