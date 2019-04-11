Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada (2)

Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada (2)

26 dakika önce

Olayla ilgili son şüphelinin de yakalanması için çalışmalarına devam eden Ankara polisi, şüpheli Çelebi Y'nin ikametinde saklandığını tespit etti.

Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada (2), System.String[]
Olayla ilgili son şüphelinin de yakalanması için çalışmalarına devam eden Ankara polisi, şüpheli Çelebi Y'nin ikametinde saklandığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin evden kaçma ihtimalline karşı tedbir alarak dışarı çıkmasını bekledi. Çelebi Y,  gece saatlerinde binadan çıktığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:37 Kaynak: DHA
Ankara, Çelebi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Ezgi Mola Sosyal Medya Hesabından Ateş Püskürdü: Sülalesiyle Birlikte Yok Olsun! Cumhurbaşkanlığından İtalya'nın Sözde Ermeni Soykırımıyla İlgili Talebine Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 02:03:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]