Akaryakıt İstasyonunda Pompalı Tüfekli Soygun Kamerada (2)

FİRARI ŞÜPHELİSİ YAKALANDIAnkara'nın Kızılcahamam ilçesindeı Ankara-Bolu Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana gelen silahlı soygun olayı ile ilgili çalışmalarını sürdüren Ankara polisi, firari gasp şüphelisi Çelebi Y.'nin saklandığını tespit etti.

FİRARI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI



Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeı Ankara-Bolu Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana gelen silahlı soygun olayı ile ilgili çalışmalarını sürdüren Ankara polisi, firari gasp şüphelisi Çelebi Y.'nin saklandığını tespit etti. Evin çevresinde önlem alan polis, şüphelinin kaçma ihtimalline karşı tedbir alarak dışarı çıkmasını bekledi. Çelebi Y., gece saatlerinde binadan çıktığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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