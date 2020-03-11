Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada - Son Dakika

Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, bir akaryatkıt istasyonunda 2 grup arasında, pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışma çıktı.

Akaryakıt istasyonundaki çatışma kamerada, System.String[]

DİYARBAKIR'da, bir akaryatkıt istasyonunda 2 grup arasında, pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışma çıktı. 1 kişinin yaralandığı çatışma anı, cep telefonu tarafından görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda, 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada 1 kişi bacağından vurularak, yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı çatışmaya karışanlar, araçlarıyla kaçarak, kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş kovanları toplayıp bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Öte yandan olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde akaryakıt istasyonundaki grubun, pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmaları ardından da kaçmaları yer alıyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:58 Kaynak: DHA
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