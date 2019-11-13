Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonundaki gasp anı güvenlik kamerasında
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Akaryakıt istasyonundaki gasp anı güvenlik kamerasında

7 saat önce

Aksaray'da akaryakıt istasyonunda pompacıyı darbedip, cebindeki 3 bin lirayı gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aksaray'da akaryakıt istasyonunda pompacıyı darbedip, cebindeki 3 bin lirayı gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 12. kilometresindeki akaryakıt istasyonuna gelen bir şüpheli, pompacı Fuat Aytekin'den (55) bidona mazot doldurmasını istedi.

Aytekin, mazotu doldurduğu sırada arkadan gelen başka bir şüpheli de pompacıya tekme ve yumruklarla saldırdı. Yere düşen Aytekin'in üzerindeki 3 bin lirayı alan şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aytekin, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darbedilen Aytekin'i, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, bir kişinin elindeki bidonla akaryakıt istasyonuna geldiği, pompacının bidona mazot doldurduğu sırada diğer kişinin pompacıya saldırdığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Akaryakıt istasyonundaki gasp anı güvenlik kamerasında

Jandarma, Nevşehir, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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