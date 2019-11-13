Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı - Son Dakika

Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı

7 saat önce

AKSARAY'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, pompacı olarak çalışan Fuat Aytekin'i (55) dövüp, cebindeki 3 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı.

Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı, System.String[]

AKSARAY'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, pompacı olarak çalışan Fuat Aytekin'i (55) dövüp, cebindeki 3 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda elinde bidonla gelen 1 kişi, görevli Fuat Aytekin'e mazot almak istediği söyledi. Bu sırada Aytekin'in arkasından yaklaşan bir kişi de tekme atıp, onu yere düşürdü. Şüpheliler, Aytekin'i dövüp, cebindeki 3 bin lirayı alarak kaçtı, O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

?İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Duran Çakırpınar, hastanede tedaviye alınan Aytekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.


Nevşehir, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 20:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]