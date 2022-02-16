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Son Dakika | Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada

16.02.2022 15:46

Son dakika 3. sayfa haberi: Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kameradaTRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinden yiyecek ve içecek çalan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada

TRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketinden yiyecek ve içecek çalan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Yalıncak mahallesinde önceki gün bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobilin içerisinden inen 4 kişi market bölümüne girdi. Markette reyonlardan aldıkları ürünleri mont ve pantolon içerisine saklayan şahıslar bir süre vakit geçirdikten sonra akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Marketteki yiyecek ve içecek reyonundan malzemelerin çalındığını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirildi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışması ile işyeri ve bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. 4 şüphelinin marketin yiyecek reyonundan malzeme çaldıklarını tespit eden jandarma ekiplerince yapılan saha ve istihbari araştırmalar sonucu şüphelilerin C.K. ve H.İ.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Tespit edilen 4 şüpheli yapılan operasyonda adreslerinde yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika | Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada
Son Dakika | Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada
Son Dakika | Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada
Son Dakika | Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada
Son Dakika | Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada

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Ortahisar, Akaryakıt, Jandarma, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık kamerada - Son Dakika


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