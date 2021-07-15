Son dakika! AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ KAR MASKELİ SOYGUN KAMERADA - Son Dakika

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih A., adliyeye sevk edildi. Akaryakıt istasyonu sahibinin ise şikayetçi olmadığı bildirildi.

Yusuf D.?nin ihbarı üzerine akaryakıt istasyonuna gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 4 çocuk babası Fatih A. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Fatih A., Hürriyet Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Fatih A., borçlarını ödemek için soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 5 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında akaryakıt istasyonuna giden kar maskeli kişi, kasaya doğru yöneldi. Montunun koluna gizlediği döner bıçağını çıkaran şüpheli, kasiyer Yusuf D.?yi bıçakla tehdit edip, kasadaki paraları vermesini söyledi. Yusuf D., kasadaki 900 TL'yi verdi. Tezgahtan da çakmak ve kalem parfüm alan şüpheli kaçtı. Soygun anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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