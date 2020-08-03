Akaryakıt istasyonundaki LPG sızıntısı polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Burdur'da bir akaryakıt istasyonundaki LPG tankında meydana gelen sızıntı polis ekiplerini harekete geçirdi.
Köprübaşı mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada tankerin erken hareket etmesi sonucu LPG tankının vanası kırıldı.
Gaz sızıntısı meydana gelen istasyon ve çevresinde polis ekipleri önlem aldı. 112 Acil Servis ekipleri bölgede hazır bekletildi. Akaryakıt istasyonun önündeki yol, şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Yaklaşık 5 saat kapalı tutulan yol, teknik servis çağrılarak arızanın giderilmesinin ardından trafiğe açıldı.