Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

04.12.2020 23:53
Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Erenler ilçesi Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi taraflardan C.B. silah ile 34 yaşındaki S.Y. ile 31 yaşındaki A.A.'yı vurdu. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken şüpheli bölgeden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kavga sonrasında 8 şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 6 kişiden C.B. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Sanayi Sitesi, Akaryakıt, Sakarya, Erenler, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti Bilim insanları araştırdı! Koronanın bulaşmasını engelleyen en iyi yöntem sosyal mesafe Sosyal medyada ilgiyle izlendi! Kısıtlamayı ihlal eden bir grup, polis aracını görünce çığlıklar atarak kaçtı Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM Genel Kurulu'nda konuştu! Aşıyı buluş sürecini anlattılar Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı iddia edildi İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf?
Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz         
23:53
CHP'de bir taciz iddiası daha! Mağdur kadının ifadeleri kan dondurdu CHP'de bir taciz iddiası daha! Mağdur kadının ifadeleri kan dondurdu         
23:04
Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner         
22:43
İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı İHA üretim merkezini görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus vatandaşının televizyoncu olduğu ortaya çıktı         
22:29
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor         
21:38
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 00:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei