Akaryakıt istasyonundan 5 varil mazotla kaçtı, gece kartallarına yakalandı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonundan 5 varil mazotla kaçtı, gece kartallarına yakalandı

26.02.2022 22:30
Akaryakıt istasyonundan 5 varil mazotla kaçtı, gece kartallarına yakalandı

İzmir Bornova ilçesinde akaryakıt istasyonundan aldığı 5 varil mazotun parasını ödemeden araçla kaçan şahıs, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece kartalları olarak da bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir Bornova ilçesinde akaryakıt istasyonundan aldığı 5 varil mazotun parasını ödemeden araçla kaçan şahıs, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece kartalları olarak da bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin birlikte hareket ettiği kişileri de ifşa etmesiyle birlikte toplamda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bornova ilçesi Evka-3 Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde plaka bulunmayan Hyundai marka minibüs ile akaryakıt istasyonuna gelen Y.A., burada 5 varil mazot (856 litre) aldı. Şahıs, aldığı mazotların parasını vermeden araçla istasyondan kaçınca durum görevliler tarafından polise ihbar edildi. Şahsı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, şüphelinin Bayraklı ilçesi istikametine doğru kaçtığı yönünde bilgiler edinildi. Bunun üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ve gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri zaman kaybetmeden harekete geçti.

Gece kartallarından kaçamadı

Yapılan çalışmalar neticesinde minibüs, polis ekiplerince Bayraklı Mahallesi 1635 Sokakta terk edilmiş halde bulunurken, şüpheli şahıslar üzerinde yapılan detaylı çalışmalar neticesinde ise 1609/12 Sokakta olayın şüphelisi Y.A., gece kartalları tarafından kıskıvrak yakalandı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Ekiplere, yalnız olmadığını ve olaya karışan 3 kişinin daha olduğunu, araç sahibi H.K.'nin evinin önünden minibüsü aldıktan sonra Bornova'nın Doğanlar ilçesine giderek 5 adet varil aldıklarını, ardından ise aracın plakasını söktüklerini ve şahısları minibüsten indirdikten sonra da akaryakıt istasyonuna tek başına gittiğini söylemesi üzerine gözaltına alınan Y.A., Bornova Polis Merkezine teslim edildi. Burada Y.A.'nın, Bornova ekiplerince olayla ilgili olabilecekleri şüphesiyle yakalanarak emniyete getirilen A.K., H.K. ve E.K.'yi "Birlikte hareket ettiğimiz şahıslar bunlardı" diye polislere beyan etmesi üzerine ise 3 şahıs da ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Akaryakıt, Hisarcık, Tragger, Bornova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonundan 5 varil mazotla kaçtı, gece kartallarına yakalandı - Son Dakika


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