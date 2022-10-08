Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

08.10.2022 21:11
Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Termik Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Çoğulhan istikametine gitmekte olan Mehmet T. idaresindeki 16 GV 640 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Hasan C.'nin kullandığı 38 TP 838 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hasan C. yönetimindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki tesise ait çiti devirip tarım makinesine çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Mehmet T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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