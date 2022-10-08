Kaza, Termik Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Çoğulhan istikametine gitmekte olan Mehmet T. idaresindeki 16 GV 640 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Hasan C.'nin kullandığı 38 TP 838 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hasan C. yönetimindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki tesise ait çiti devirip tarım makinesine çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Mehmet T. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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