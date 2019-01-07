Akaryakıt İstasyonundan Çıkan Otomobile Cip Çarptı, O Anlar Kameraya Böyle Yansıdı: 3 Yaralı

Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile cip çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı: 3 yaralıKASTAMONU - Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonundan çıkan otomobile cip çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı: 3 yaralı



KASTAMONU - Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Taşköprü karayolu Hasköy Köyü Mevkiinde Celal Yılmazoğlu idaresindeki 37 BD 376 plakalı otomobil, Kastamonu'dan Hanönü ilçesine gitmekte olan Uğur Özbek yönetimindeki 06 AGL 137 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Celal Yılmazoğlu ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hilal Yılmazoğlu ve Tevfik Baran Yılmazoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı

Kazada otomobilde bulunan yiyecekler, etrafa savruldu. Emniyet güçleri ve akaryakıt istasyonundan görevli bir personel, yolu temizlediler. Yolun temizlenmesinin ardından kaza yapan otomobil, vatandaşların da yardımıyla akaryakıt istasyonuna çekildi. Kapalı olan yol, tekrar araç trafiğine açılabildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil, yola çıktığı esnada jip ile çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yaklaşık 40 metre sürükleniyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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