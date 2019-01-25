Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonundan Hırsızlık

Akaryakıt İstasyonundan Hırsızlık

2 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketine gelen hırsız, kasadaki yaklaşık 2 bin lirayla 4 paket sigarayı alarak kaçtı, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun marketine gelen hırsız, kasadaki yaklaşık 2 bin lirayla 4 paket sigarayı alarak kaçtı, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ortabağlar Mahallesi Yüksek İhtisas kavşağında, Onur Dülger'e ait akaryakıt istasyonundaki market bölümüne gelen hırsız, içeride görevlilerden kimsenin olmadığını fark etti.

Kasaya doğru gelen hırsız yaklaşık 2 bin lira ve 4 paket sigarayı alarak kaçtı.

Çalışanlardan Yusuf Enes Efe, markete geldiğinde kasadaki paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

İş yerinde ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen hırsızın, kasadaki parayı ve sigaraları alması görülüyor.

Yusuf Enes Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, lavaboya gittiğini ve bunu arkadaşına bildirdiğini söyledi.

Efe, hırsızlık yapan kişinin o esnada tuvalette olduğunu belirterek "Çıktıktan sonra kimsenin olmadığını görünce kasadan paraları alıp kaçmış. Ben de lavabodan çıktıktan sonra durumu fark ettim ve polise haber verdim." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


92 Yaşındaki Usta Oyuncu Eşref Kolçak Hastaneye Kaldırıldı Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı 35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:36:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akaryakıt İstasyonundan Hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]