Akaryakıt istasyonundan skandal hareket! LPG ile mutfak tüpü dolduran istasyona 835 bin lira para cezası - Son Dakika

Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunda LPG ile mutfak tüpü doldurduğu iddia edilen istasyona rekor bir ceza kesildi. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) pompasından mutfak tüpüne dolum yapıldığı gerekçesiyle istasyona kesilen ceza 835 bin lirayı buldu.

VALİLİK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çermik ilçesinde bir petrol istasyonunda LPG pompasından mutfak tüplerine dolum yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda istasyona gelen bir otomobilin bagaj kısmında bulunan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne LPG pompasının aparatı ile dolum yapıldığı tespit edildi.

REKOR CEZA

Akaryakıt istasyonuna 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu gereğince 835 bin lira idari ceza uygulandı.