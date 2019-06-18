Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonunu soyan 3 kişi yakayı ele verdi
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Akaryakıt istasyonunu soyan 3 kişi yakayı ele verdi

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri akaryakıt istasyonundan bir miktar para, 51 karton sigara ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Akaryakıt istasyonunu soyan 3 kişi yakayı ele verdi, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri akaryakıt istasyonundan bir miktar para, 51 karton sigara ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 1 Haziran tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonuna giren 3 kişi içeriden 51 karton sigara, 1 adet bilgisayar ve 15 TL para çalarak kayıplara karıştı. Soyulduklarını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemelerde akaryakıt istasyonuna giren şahısların H.A., D.A. ve Ö.F.Ç. olduğu tespit edildi. Ekiplerce dün düzenlenen operasyonda 3 zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:27 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
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