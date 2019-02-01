Akaryakıt İstasyonunu Soyan Gaspçı Yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da, bir akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisini sopayla dövüp gasp eden kar maskeli Mevlüt S., polis ekiplerince yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'da, bir akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisini sopayla dövüp gasp eden kar maskeli Mevlüt S., polis ekiplerince yakalandı.



Olay, geçen çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar merkez Turgut Özal Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen Mevlüt S. (45) elindeki sopayla markette tek başına oturan pompa görevlisi C.K.'yı sopayla döverek kasadaki 600 liraya alarak kaçtı. C.K.'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstasyondaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



72 SAAT SONRA YAKALANDI



İşyerinin yanı sıra sokaklardaki 37 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin 03 BT 022 plakalı aracı kullandığını tespit etti. Polis, plakadan adresini belirlediği Mevlüt S.'yi Karşıkaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada gasp anında kullandığı kar maskesi de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilen Mevlüt S., adliyeye sevk edildi.



GASP ANI GÜVENİK KAMARASINDA



Diğer yandan Mevlüt S.'nin C.K'yı gasp ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istasyonun marketine gelen kar maskeli Mevlüt S.'nin elindeki sopayla koltukta oturan C.K.'yi dövdüğü görülüyor. Ayağa kalkarak kendisini korumaya çalışan C.K., bir süre saldırganla boğuşuyor. Görüntülerde, ikilinin daha sonra marketin diğer tarafına geçerek kamera açısından çıktığı, Mevlüt S.'nin



kısa süre süre sonra tek başına geri geldiği ve kasadaki parayı alıp uzaklaştığı yer alıyor.



Görüntü Dökümü



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-Zanlı adliyeye çıkartılırken



-Adliyeden detay



-Güvenlik kamera görüntü



(Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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