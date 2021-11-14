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Son dakika haberleri... Benzin istasyonunu soyan maskeli hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Benzin istasyonunu soyan maskeli hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

14.11.2021 11:59

Son dakika haber: Benzin istasyonunu soyan maskeli hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı Hırsız 180 saatlik kamera çalışması sonucu yakalandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde maskeli olarak girdiği benzin istasyonunun marketinden bıçak zoruyla para gasp eden şahıs, olayın ardından kaçtığı güzergahta...

Benzin istasyonunu soyan maskeli hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsız 180 saatlik kamera çalışması sonucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde maskeli olarak girdiği benzin istasyonunun marketinden bıçak zoruyla para gasp eden şahıs, olayın ardından kaçtığı güzergahta yapılan 180 saatlik güvenlik kamera çalışması sonucu evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, istasyonun marketine giren maskeli şahıs, market çalışanı M.S.'ye bıçak doğrulttu. Bıçak zoruyla kasada bulunan 2 bin TL'yi gasp eden şahıs, daha sonra koşarak istasyondan uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği markette inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın N.T. olduğunu tespit etti. N.T.'nin olayın ardından kaçtığı güzergahta 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, şahsın ikametini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, N.T.'yi kıskıvrak yakaladı. Evde arama ekipler, şahsın olay günü üzerinde bulunan kıyafetleri ve olayda kullandığı suç aleti bıçakta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

Akaryakıt, Kocasinan, Kayseri, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Benzin istasyonunu soyan maskeli hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Benzin istasyonunu soyan maskeli hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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