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Akaryakıt istasyonunu soyan şahıslar tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri akaryakıt istasyonundan 15 bin TL para, 51 karton sigara ve 1 adet dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Akaryakıt istasyonunu soyan şahıslar tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri akaryakıt istasyonundan 15 bin TL para, 51 karton sigara ve 1 adet dizüstü bilgisayar çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, 1 Haziran tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonuna giren 3 kişi içeriden 51 karton sigara, 1 adet bilgisayar ve 15 bin TL para çalarak kayıplara karıştı. Soyulduklarını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki incelemelerde akaryakıt istasyonuna giren şahısların H.A., D.A. ve Ö.F.Ç. olduğu tespit edildi. Ekiplerce dün düzenlenen operasyonda 3 zanlı da yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşına çıkartılan şahısların 3'ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
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