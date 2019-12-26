Akaryakıt istasyonunu soyanlar tanıdık çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonunu soyanlar tanıdık çıktı - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunu soyanlar tanıdık çıktı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunu soyan ve gözaltına alınan iki zanlı tutuklanırken, 28 bin lira çalan iki kişinin daha önce istasyonda çalıştığı ortaya çıktı.

Akaryakıt istasyonunu soyanlar tanıdık çıktı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunu soyan ve gözaltına alınan iki zanlı tutuklanırken, 28 bin lira çalan iki kişinin daha önce istasyonda çalıştığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun muhasebe biriminden 28 bin 150 lira nakit para çalan hırsızların peşine düşen Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayı gerçekleştiren ve daha önce istasyonda çalışan D.T. ile M.Ö ekipler tarafından gözaltına alındı.


Paralar bulundu


Gözaltına alınan şahıslar sorgusunda, çaldıkları parayı Ödemiş- Gölcük yolunda bir boş araziye sakladıklarını itiraf etti. Zanlıların itirafı üzerine saklanan para jandarma tarafından bulunarak işletme sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan D.T. ve M.Ö. isimli zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İZMİR

Jandarma, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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