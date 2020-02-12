Akaryakıt istasyonunun çatısı kara dayanamayınca çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunun çatısı kara dayanamayınca çöktü - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunun çatısı kara dayanamayınca çöktü

6 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Akaryakıt istasyonunun çatısı kara dayanamayınca çöktü, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay anında istasyonda kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.


Giresun'un Eynesil İlçesi Altınlı Mahallesi sahilinde, yaklaşık aydır atıl vaziyette duran akaryakıt istasyonunun çatısı bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında biriken kar nedeniyle çöktü. Akaryakıt istasyonunun boş olmasından dolayı ölen ya da yaralananın olmadığı olayda akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi. - GİRESUN

Eynesil, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
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