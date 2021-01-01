Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı

01.01.2021 12:47

Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarparak yaralandı.

Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarparak yaralandı.

Olay, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. idaresindeki 34 UU 6048 plakalı Renault marka otomobil, yağışla birlikte oluşan ıslak zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı. Kazada sürücü Serkan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, akaryakıt istasyonunun fiyat panosu hasar gördü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı

Atatürk Caddesi, Akaryakıt, Renault, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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