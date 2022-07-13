Akaryakıt istasyonunun fotoğraf sevdalısı çalışanı Edirne'nin el sanatlarını geleceğe taşıyor - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunun fotoğraf sevdalısı çalışanı Edirne'nin el sanatlarını geleceğe taşıyor

13.07.2022 11:07

Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan fotoğraf tutkunu, işinden arta kalan zamanlarda kentin el sanatlarını görüntüleyerek şehrin görsel arşivine katkıda bulunuyor.

Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan fotoğraf tutkunu, işinden arta kalan zamanlarda kentin el sanatlarını görüntüleyerek şehrin görsel arşivine katkıda bulunuyor.

Kentteki fotoğraf meraklıları arasında, "Selimiye ve dolunay" fotoğraflarını kaçırmamasıyla "dolunay fotoğrafçısı" olarak anılan 50 yaşındaki Turhan Ülgüdür, fotoğraf çekmeye 10 yıl önce başladı.

Küçük bir kompakt fotoğraf makinesiyle şehrin tarihi ve kültürel eserlerini görüntüleyen Ülgüdür, makinesini daha profesyonel olanıyla değiştirip kurslara katıldı, fotoğrafçılık derneklerinin atölyelerinde yer aldı.

Kentin kültürel mirası eserler ve el sanatlarını görüntüleme projesine ağırlık veren Ülgüdür, mesai sonrası motosikletine binip atölyelere giderek fotoğraf çekiyor. Ülgüdür, mis meyve sabunundan Edirnekari'ye, talikadan (maket at arabası) kispet sanatına kültürel miras eserleri fotoğraflıyor.

8 el sanatları ustasının çalışmalarını yansıtarak 500-600 kare ile kentin el sanatlarını görüntüleyen Ülgüdür, fotoğraflardan yaptığı seçkileri de çeşitli alanlarda sergi açarak sanatseverlerle paylaştı.

Kendisini fotoğraf sevdalısı olarak tanımlıyor

Turhan Ülgüdür, AA muhabirine, kendisini fotoğraf sevdalısı olarak tanımladığını söyledi.

Fotoğraf serüveninin Edirne'nin mimari ve doğal güzelliklerini çekmesiyle başladığını belirten Ülgüdür, "Edirne'nin el sanatları ustalarını çekerek bunu devam ettiriyorum. Edirnekari, talika ve fayton, bunun yanında mis meyve sabunu, aynalı süpürge gibi Edirne'ye özgü el sanatlarını fotoğraflıyorum." dedi.

Kentin el sanatları fotoğraflarından oluşan sergiyi Edirne Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizer Sergi Salonu'nda açtığını anlatan Ülgüdür, "Bunun öncesinde Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde 'Gözümden Yansıyanlar' isimli Edirne fotoğraflarından oluşan sergimle fotoğrafseverlerle birlikte oldum. Edirne'nin arka planda kalmış el sanatlarını çalışmaya devam edeceğim. Sonrasında Edirne ile ilgili yeni sergi çalışmalarım var, eski ve yeni Edirne konusunu işleyeceğim." diye konuştu.

Kendini profesyonel fotoğrafçı olarak görmediğini vurgulayan Ülgüdür, her gün ilk günkü heyecanla fotoğraf çekmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Yarışma fotoğrafçısı olmadığını ancak yarışmaların konusuna uygun fotoğrafları olduğunda katıldığını ifade eden Ülgüdür, çeşitli yarışmalarda birincilik ve sergileme dereceleri aldığını kaydetti.

"Kendi kendimi geliştirdim"

Ülgüdür, fotoğrafla ilgili hikayesinin eskilere dayandığını, filmli makineyle fotoğraf çekmeye başladığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Kompakt bir makinem oldu, daha sonra onunla devam ettim ancak belirli bir süre sonra yeterli olmadı. Fotoğraf çekmeyi sevdiğim için eğitimini almak istedim. Sosyal medya ve kitaplardan yararlandım, kendi kendimi geliştirdim. Bununla yetinmeyip makinemi yükseltip zamanla oluşan lens isteklerine karşı atölye çekimleri olsun diğer çekimlerde farklı lenslerden edindim. Bu lensleri konularına uygun şekilde kullanmaya başladım."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunun fotoğraf sevdalısı çalışanı Edirne'nin el sanatlarını geleceğe taşıyor - Son Dakika

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