Son Dakika Haberleri: Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamerada
Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamerada

Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamerada

1 saat önce

Sultangazi'de akaryakıt istasyonuna ait markete giren kişi reyonlardan çaldığı ürünleri montunun içine sakladı.

Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamerada, System.String[]

Sultangazi'de akaryakıt istasyonuna ait markete giren kişi reyonlardan çaldığı ürünleri montunun içine sakladı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bulunun bir akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Markete giren bir kişi reyonlardan aldığı ürünleri montunun içine sakladı. Markette bir süre vakit geçirdikten sonra kasaya yönelen bu kişi dikkat çekmemek için aldığı birkaç ürünün parasını ödedi. Hırsızlık anları, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan market sahibinin, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
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