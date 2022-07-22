Akaryakıt istasyonunun yanındaki evde çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde akaryakıt istasyonu yanındaki müstakil evde çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi.

Yangın, Hisar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonu yanında bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ederek alevlerin bitişikteki akaryakıt istasyonuna sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN