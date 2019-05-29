Son Dakika Haberleri: Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi
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Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi

42 dakika önce

İstanbul'da, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda '10 numara yağı' olarak bilinen 42 ton akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi, System.String[]
İstanbul'da, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda '10 numara yağı' olarak bilinen 42 ton akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir grubun organize halde kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğünü belirleyen polis, 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyü, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer'de 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda '10 numara yağ' olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ve bu yakıtların sevkiyatında kullanılan 3 araca el konuldu. Operasyonlarda kaçak akaryakıt ticaretiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen İ.Ş.(51), T.K.(52), M.G.(40), H.H.(39), İ.Y.(32), M.F.Y.(32), S.E.(24) ve H.K.(46) adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında bu yasa dışı ticareti uzun süre yapmış kişilerin de olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürülüyor.
(Sadık Kahraman/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:00 Kaynak: İHA
Sarıyer, İstanbul, Güncel
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