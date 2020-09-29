Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada - Son Dakika

Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada

İstanbul'da gemi taşımacılığı firması kurarak ÖTV indirimiyle akaryakıt alan ve bu akaryakıtı usulsüz şekilde piyasaya sürerek akaryakıt kaçakçılığı yapan suç örgütüne helikopter destekli operasyon düzenledi.

Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada, System.String[]
İstanbul'da gemi taşımacılığı firması kurarak ÖTV indirimiyle akaryakıt alan ve bu akaryakıtı usulsüz şekilde piyasaya sürerek akaryakıt kaçakçılığı yapan suç örgütüne helikopter destekli operasyon düzenledi. 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 434 bin litre motorin ile tekne ve akaryakıt tankeri gemisi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada  gemi taşımacılığı firması kurulduğu ve kaçakçılık faaliyetini gizlemek için gemi temin edilerek ÖTV'siz yakıt alarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Suç örgütü üyelerinin ÖTV indirimiyle alınan akaryakıtın özel düzenekle deniz araçlarına yüklendiği ve akaryakıtın yine aynı düzenekle denizdeki küçük teknelere aktarılarak usulsüz bir şekilde  piyasa sürüldüğünü tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü çok sayıda adrese eş zamanlı helikopter destekli operasyon düzenledi.  Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. 434 bin litre motorin, 4 adet çeşitli marka ve model kapalı kasa araç, 1 adet akaryakıt tanker gemisi, 1 adet tekne ele geçirildi. Yapılan operasyonla polis ekiplerinin yaklaşık  2.500.000 TL'lik  kamu zararı oluşmasının engellediği öğrenildi. Yakalanan  21 şüpheliden ikisi işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçundan 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada
Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada

Operasyon, Akaryakıt, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada - Son Dakika

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