Akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
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Adana'da şafak vakti akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:18 Kaynak: İHA
Adana'da şafak vakti akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan kişilere yönelik şafak vakti 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA
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