Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı

27.12.2021 20:20

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon ToplantısıAkaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon ToplantısıAkaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Malatya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantı, dönem içerisinde yapılan denetim çalışmaları ve koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi. Kaçakçılıkla mücadelenin önemli bir husus olduğuna değinen Vali Coşkun, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede gayretli çalışmalarından dolayı paydaş kurumlarımıza ve temsilcilerine teşekkür etti. Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Defterdarı Mehmet Çoban, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Malatya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdür Vekili Hüseyin Gülaydın, Kahramanmaraş Gümrük Müdürü Abdullah Kıtay, Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Ömer Kalkan ve ilgili personel katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Ömer Faruk Coşkun, Kaçakçılık, Akaryakıt, Malatya, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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