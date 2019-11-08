Son Dakika Haberleri: Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
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Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

7 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'ndeki tır otoparkında bulunan bir tankerde, kaçak akaryakıt bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Tankerde yapılan aramada, 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili K.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:57 Kaynak: AA
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