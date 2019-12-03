Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 6 gözaltı

Çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Adana 'da, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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