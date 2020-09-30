Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

OSMANİYE merkezli 4 ilde, akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı.

Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]

OSMANİYE merkezli 4 ilde, akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, adreslerinde yapılan aramada ise piyasa değeri 1,5 milyon TL olan yağ karışımlı akaryakıt ve atık yağ ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmada, Osmaniye merkezli Hatay, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen şüphelilerin adreslerine 25 Eylül'de operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 23 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 40 ton yağ karışımlı akaryakıt ve 316,5 ton atık yağ ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 8'i de tutuklandı.


Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama
Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama
Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama
Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama
Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama
Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

Türk Lirası, Akaryakıt, Osmaniye, Piyasa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

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