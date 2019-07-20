Akaryakıt kaçakçılığı yapan 3 kişi yakalandı
1 saat önce
Kayseri Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kaçak akaryakıt sattığı belirlenen 3 şahıs yakalandı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kaçak akaryakıt sattığı belirlenen 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt satışı yaptığı bilgisi alınan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerinde tırlara on numara yağ olarak tabir edilen yakıt karışımı dolumu yapan E.Ş, R.B ve M.E.T isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Şahısların iş yerinde, 1 adet 540 litre akaryakıt karışımlı dolum kazanı ve kazana bağlı 1 adet yakıt pompası ele geçirilerek el konuldu. Suçüstü yakalanan E.Ş, R.B ve M.E.T ise gözaltına alınarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından haklarında soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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