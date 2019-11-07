Akaryakıt kaçakçılığını bildirdi, silahla yolu kesilip gasp edildi

Adana'da belediye meclis üyesi olan babası ile birlikte akaryakıt işletmeciliği yapan genç, Mersin'de tanık olduğu akaryakıt hırsızlığını şirket sahibine bildirince trafikte yolu kesilip dövüldü, tüfekle ölümle tehdit edildikten sonra 5 bin 350 lirası gasp edildi. Adana'da babası Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Aydın ile birlikte akaryakıt işletmeciliği yapan Mehmet Şerif Aydın (23), 30 Ekim'de kendisinin kullandığı tankerle akaryakıt boşalttıktan sonra Mersin'e giderken yolu Tarsus Huzurkent girişinde iddiaya göre bir hafif ticari araç tarafından kesildi. Araçtan çıkan biri silahlı 3 kişi, küfür edip "Kapıyı aç yoksa sıkarım" diyerek tankerin kapısını Aydın'a açtırdı. Ardından da Aydın'a, "Sen benim akaryakıt sattığım yerin fotoğrafını çekemezsin" diyerek tokat ve yumrukla döven şahıslar, pompalı tüfeğin kabzasıyla vurdu. Mehmet Şerif Aydın, öldürülme korkusuyla kaçıp yakınlardaki bir fabrikaya sığınarak polisi aradı. Saldırganlar ise Aydın'ın çantası ve cüzdanındaki 5 bin 350 lirayı alıp kaçtı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine polisler ve ambulans geldi. Aydın'ın şikayeti üzerine yapılan araştırmada, darp ve gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler S.Y., Y.Y. ve S.Y., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi şüphelilerden S.Y. ve Y.Y.'yi 'gasp ve yaralama' suçlarından tutuklarken, S.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayı İHA muhabirine anlatan Mehmet Şerif Aydın, yolda tanıdıkları bir akaryakıt şirketinin şoförünün lastikçiye akaryakıt sattığını gördüğünü, durumu babası aracılığıyla şirket sahibine bildirdiklerini ifade ederek, "Bir süre sonra şirket sahibi beni arayıp, tanker şoförünün lastikçiye akaryakıt satarken fotoğrafını çekip çekmediğimi sordu. Ben de hareket halinde olduğum için çekmediğimi söyledim. Kısa süre sonra şirket sahibi şoförünü arayıp, 'Sen lastikçide durdun mu?' diye sormuş, şoförün 'Durmadım' demesi üzerine de, 'Arkadaşlar seni görmüş' deyince şoför benim söylediğimi anlamış. Çünkü benim o güzergahtan geçtiğimi görmüştü" dedi.

"SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM"

Huzurkent Mahallesi'ni geçtikten sonra önünün bir araç tarafından kesildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Araçtakilerden biri elinde silahla küfür ederek aşağıya indi. Korkup hemen tankerin kapısını kilitledim. 155'i aramaya başladım. Pompalı silahla tankerin kapısına vurdu, sonra bana doğrultup, 'Açmazsan sıkarım' dedi. Ben de korkudan açtım. Beni aşağıya çekip darp ettiler. Silahlı olan 'Sen beni nasıl ihbar edersin, sen benim nasıl fotoğrafımı çekersin, seni mermi manyağı yaparım' diye cümleler kullandı. Ben de 'Ne istiyorsanız alın beni bırakın' dedim. Silahı kafama doğrultarak, 'Eşyalarını getirmezsen seni mermi manyağı yaparım' dedi. 'Bu tankeri bizim garaja çekiyoruz. Orada sorgulayacağız' dediği anda silahı araca bıraktı ve tankerin kontağını eline aldı. Bir anda kaçıp yakınlardaki fabrikaya sığınıp polisi arattım. Polisler gelince lastikçinin yerini söyledim. 3 kişiyi gözaltına almışlar. Çantamda 5 bin, cüzdanımda da 350 lira vardı, onları da gasp etmişler."

Serbest bırakılan S.Y.'nin de tutuklanmasını istediğini belirten Aydın, "Güvenlik kameralarında beni fabrikanın önünde bekleyen bir otomobil gözüküyor. O otomobil beni mi kovalıyordu, olayı örtbas etmeye mi çalışıyordu bilmiyorum. Tek isteğim hak ettiği cezaları almaları" ifadelerini kullandı.

Bu arada, trafikteki bir araçtan saldırı anının cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişinin tankerin yanına gittikleri ve küfür edip zorla Aydın'ı araçtan indirdikleri görülüyor. Aydın'ın sığındığı fabrikanın güvenlik kameralarında ise olay anında yolda uzun kuyruk oluştuğu görülüyor.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)