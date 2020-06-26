Akaryakıt kaçaklığı operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Akaryakıt kaçaklığı operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan toplam 271 bin 622 litre kaçak maddeyle karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca Kocaeli'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan ve şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 iş yerinde, kaçak maddeyle karıştırılmış akaryakıt bulundu.

Şüphelilerden 5'i, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Akaryakıt kaçaklığı operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:31 Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 09:26 İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek 20:05 Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Ticarete atılan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 15 milyon euro kaybetti
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
16:46
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
16:37
Büyük güne saatler kaldı! Son bir umutla Zuhuratbaba'ya akın ettiler
16:18
İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı
16:07
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
16:01
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
15:56
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
15:53
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
15:34
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 17:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akaryakıt kaçaklığı operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]