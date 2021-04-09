Akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattı - Son Dakika

Akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattı

09.04.2021 11:22

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde mart ortasından itibaren derinleşen akaryakıt krizi, başkent Şam'daki toplu taşıma sistemini durma noktasına getirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde mart ortasından itibaren derinleşen akaryakıt krizi, başkent Şam'daki toplu taşıma sistemini durma noktasına getirdi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre başkent Şam, Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus gibi kalabalık illerde mart ortasından bu yana akaryakıt krizi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

AA, akaryakıt krizinin en çok hissedildiği Şam sokaklarını görüntüledi.

Pek çok toplu taşıma aracının yakıt kıtlığından dolayı hizmet dışı kalması sonucu kent merkezinde toplu taşıma sisteminin durma noktasına geldiği gözlemlenirken okula veya işe gitmek isteyenlerin otobüs ve dolmuş durakları önünde uzun süreli bekleyişi görüntülere yansıdı.

Elde edilen görüntülerde araç sahiplerinin de akaryakıt istasyonları önündeki bekleyişinin sürdüğü görüldü.

AA, 1 Nisan'da da Esed rejiminin kalesi konumundaki Lazkiye kent merkezi ile Hama'daki yüzlerce aracın yakıt alabilmek için oluşturduğu kuyrukları ve Hama il merkezinde sivillerin dolmuş bekleme çilesini görüntülemişti.

Rejim bölgesinde derinleşen akaryakıt krizi

Terör örgütü YPG/PKK'nın, biriken borçları nedeniyle Esed rejimine yaklaşık 25 gün önce petrol satışlarını durdurmasının ardından, ülkede yakıt krizi had safhaya ulaştı.

Yakıt krizini Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına bağlayan rejim hükümeti, iki hafta önce, pek çok ilde araç sahiplerine elektronik kartla satılan yakıt miktarını yarıya düşürmüştü.

Bu kararla; krizin kendini yoğun olarak hissettirdiği kalabalık kentlerde özel araç sahipleri haftada sadece 20 litre yakıt satın alabilirken taksilerin günlük yakıt satın alma kotası ise 5 litreye düşürülmüştü.

Kriz karşısında çareyi zamlarda arayan Esed rejimi, mart sonunda Halep, Şam ve Tartus gibi illerde taksi ücretlerini iki katına çıkarırken dolmuş ücretlerine da zam yapmıştı. Ancak rejimin bu adımı da sorunun çözümüne yeterli olmadığı görüldü.

Esed rejimi, Suriye lirasının 16 Mart'ta dolar karşısında tarihin en düşük seviyesini gördüğü gün benzin fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde artışa gitmişti.

Zamların ardından rejim bölgelerinde hükümet destekli kotalı satılan mazot ve benzinin litre fiyatı son zamlarla 2 bin Suriye lirasını (4,5 TL) buluyor. Ancak resmi fiyatlarda akaryakıt bulunmaması nedeniyle halk, kara borsada resmi fiyatların 2-3 katını ödemek zorunda kalıyor.

Enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle, Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

Akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattı
Akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattı
Akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattı
Akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akaryakıt krizi ulaşımı sekteye uğrattı - Son Dakika


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