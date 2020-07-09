Akaryakıt sahteciliğine yönelik operasyon havadan görüntülendi - Son Dakika

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde akaryakıt sahteciliği yaptığı belirlenen istasyona düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kac¸akc¸ılık Suc¸larıyla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, S¸ereflikoc¸hisar ilc¸esindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıta karışım eklenerek sahtecilik yapıldığını tespit etti.

Ekipler, söz konusu istasyona operasyon düzenledi. Havadan görüntülenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kac¸akc¸ılıkla Mu¨cadele Kanunu ve ilgili digˆer kanunlar uyarınca is¸lem bas¸latıldı.

Operasyonda ayrıca yer u¨stu¨ tankı, 9 fiber tank, c¸es¸itli tu¨r ve miktarda karıs¸ımlı akaryakıt aktarımında kullanılan malzeme ve santrifu¨j motorlu du¨zenek ele gec¸irildi.