Akaryakıt satışında sert düşüş yaşandı
26 dakika önce
İstasyonlardan akaryakıt satışları yüzde 70'lere varan oranlarda azaldı.
İstasyonlardan akaryakıt satışları yüzde 70'lere varan oranlarda azaldı. En fazla düşüş, ağırlıkla ticari araçların kullandığı motorinde… Sektörde danışmanlık hizmetleri veren Özdilek Coşkun, trafikteki araç sayısının azalmasının akaryakıt sektörünü doğrudan etkilediğine işaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:58
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