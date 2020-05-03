"Akaryakıt sektöründe trafik düştü, araç başına satış arttı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Akaryakıt sektöründe trafik düştü, araç başına satış arttı' - Son Dakika Ekonomi

"Akaryakıt sektöründe trafik düştü, araç başına satış arttı"

6 saat önce

Koronavirüs salgını birçok sektörü etkilerken, çalışmaya devam edenler ise önlemlerini arttırıyor.

Koronavirüs salgını birçok sektörü etkilerken, çalışmaya devam edenler ise önlemlerini arttırıyor. Akaryakıt sektörü de salgınla mücadele ederken Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık virüse karşı verilen başarılı mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın "zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması, evde kalınması" uyarılarının ne denli önemli olduğunu belirtti. Varlık, bu süreçte tüketici davranışlarının da değiştiğine dikkat çekerek "Özellikle 16 Mart ile başlayan haftadan itibaren istasyon trafiğini yüzde 40 oranında düşürdü. Ancak değişen tüketici davranışları ve düşen akaryakıt fiyatlarının etkisiyle öncesindeki döneme oranla olarak araç başına satışlar yükseldi" dedi.

Erol Varlık, bu zorlu süreçte ve özellikle de temel ihtiyaçların karşılanması adına çalışmalarına devam eden kişi ve kurumlar için Aytemiz gibi tüm sektör oyuncularının hizmetlerini kesintisizce devam ettirdiğini ve bu konuda iyi bir sınav verildiğini vurguladı. Varlık, ülke genelindeki tüm Aytemiz istasyonlarının da gereken bütün hijyen tedbirlerini alarak, önceden yatırımları tamamlanmış temassız ödeme hizmeti ve marketleri ile tüketicilerini ağırladığını ve sahip oldukları terminalleri ile de sektöre kesintisiz destek verdiklerini söyledi.

"SEKTÖR TÜM PAYDAŞLARI İLE UYUM İÇERİSİNDE"

Akaryakıt istasyonlarının gerek salgınla mücadelede ve gerekse de normalleşme sürecinde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık "Talebin daraldığı ve maliyetlerin arttığı bu sıra dışı dönemde dağıtıcı ve istasyonların faaliyetlerinin sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde sürmesi için sektör dernekleri kanalı ile Enerji Bakanlığı ve EPDK'ya bazı öneriler sunduk, bu önerilerin her zorlu dönemde olduğu gibi ilgili kurumlarca dikkate alınacağına olan inancımız tam. Bu vesile ile ikmal ve hizmetlerde aksama olmaması adına görevlerini sürdüren başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, rafineri, dağıtım, ikmal, akaryakıt bayilerine ve tüm istasyon çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"TRAFİK DÜŞTÜ, ARAÇ BAŞINA SATIŞLAR ARTTI"

Koronavirüs döneminde tüketici davranışlarında da ciddi değişimler izlendiğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık "Aytemiz olarak hepimizi etkileyen bu süreçte sorumluluklarımızın bilincinde olarak tüm faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürürken, her zaman olduğu gibi tüketici ihtiyaç beklenti ve davranışlarını da ölçümlüyoruz. "Evde kal Türkiye" çağrılarına uyan tüketicilerin bu doğru davranışları özellikle 16 Mart ile başlayan haftadan itibaren istasyon trafiğini yüzde 40 oranında düşürdü. Ancak değişen tüketici davranışları ve düşen akaryakıt fiyatlarının etkisiyle öncesindeki döneme oranla olarak araç başına satışlar yükseldi" diye konuştu.

"TÜKETİCİLERE SOSYAL MESAFE ALANI YARATAN HİZMETLER YÜKSELECEK"

Erol Varlık, "Çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlıklarını korumak amacıyla özellikle hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunmasını önceleyen sıkı sağlık ve güvenlik standartları uyguluyoruz" dedi ve ekledi: "Akaryakıt almak üzere istasyonlarımıza gelen müşterilerimizi araçlarından inmeden ve kimseyle temas kurmadan "temassız mobil ödeme" ye yönlendiriyoruz. Bu sayede müşterilerimiz sadece cep telefonlarını kullanarak, kredi kartı ya da nakde ihtiyaç duymadan kolay ve güvenli bir şekilde ödemelerini yapabiliyorlar. Mobil ödeme sistemlerimiz üzerinden yapılan satışların bir önceki aya göre yüzde 30 oranında artmasının da bu konudaki davranış değişikliğinin bir göstergesi oldu"

"DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ, VEFA GRUBU VE MOTORCU DOSTLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Bu özel dönemde ülkemizdeki salgınla mücadeleye katkıda bulunmak için Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile irtibat kurduklarını dile getiren Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, şunları söyledi: "Büyük bir dayanışmaya ve el ele vermeye ihtiyaç duyduğumuz ulusal pandemi döneminde, ülke genelinde yürütülen yoğun çabalara destek vermek, sokağa çıkma engeli olan vatandaşlarımıza hizmet etmek için, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Vefa Gurubu çatısı altında ve TMF koordinasyonunda biraraya gelen 1000 gönüllü motosikletlinin akaryakıt ihtiyaçlarını karşılama kararı aldık. Proje duyulduğunda tam iki katından fazla talep geldi. Her zaman yanında olduğumuz TMF ve motosiklet camiasının bu duyarlılığını takdirle karşılıyor ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum"


- İstanbul
Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 02:54 Kaynak: DHA


Son Dakika

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