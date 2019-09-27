Akaryakıt sektörüne yeni düzenleme
8 dakika önce
Düzenlemeyle bayi ve dağıtıcı marjı toplamının nasıl hesaplanacağı belirlenirken, hesaplanan bu toplam marjın en az yüzde 55'i bayiye bırakılacak şekilde sözleşmeler imzalanacak.
Düzenlemeyle bayi ve dağıtıcı marjı toplamının nasıl hesaplanacağı belirlenirken, hesaplanan bu toplam marjın en az yüzde 55'i bayiye bırakılacak şekilde sözleşmeler imzalanacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:21
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