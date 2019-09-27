Son Dakika Haberleri: Akaryakıt sektörüne yeni düzenleme
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Akaryakıt sektörüne yeni düzenleme

8 dakika önce

Düzenlemeyle bayi ve dağıtıcı marjı toplamının nasıl hesaplanacağı belirlenirken, hesaplanan bu toplam marjın en az yüzde 55'i bayiye bırakılacak şekilde sözleşmeler imzalanacak.

Akaryakıt sektörüne yeni düzenleme, System.String[]

Düzenlemeyle bayi ve dağıtıcı marjı toplamının nasıl hesaplanacağı belirlenirken, hesaplanan bu toplam marjın en az yüzde 55'i bayiye bırakılacak şekilde sözleşmeler imzalanacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:21 
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