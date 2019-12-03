Son Dakika Haberleri: Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak
Son Dakika Ekonomi Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak - Son Dakika Ekonomi

Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak

7 saat önce

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Türkiye'nin akaryakıt sektörünün 2020'de yüzde 1,5 büyümesini beklediklerini belirterek, "Fiyatlar ve kur aynı kalırsa, akaryakıt sektörünün ekonomik büyüklüğünün 200 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz.

Akaryakıt sektörünün büyüklüğü 2020'de 200 milyar lirayı aşacak, System.String[]

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Türkiye'nin akaryakıt sektörünün 2020'de yüzde 1,5 büyümesini beklediklerini belirterek, "Fiyatlar ve kur aynı kalırsa, akaryakıt sektörünün ekonomik büyüklüğünün 200 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz." dedi.

Ağca, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sektördeki gelişmeler ve gelecek yıl beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akaryakıt dağıtım sektörünün 2019'da yatay bir seyir izlediğini aktaran Ağca, OPET olarak bu yıl yüzde 5 büyüyerek pazar paylarını yüzde 19 seviyesine çıkardıklarını ifade etti.

Ağca, büyüme planları kapsamında üç yılda pazar lideri olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"OPET ve diğer markamız Sunpet olarak yıl sonu itibarıyla istasyon sayımızı 1661'e çıkaracağız. Gelecek yıl itibarıyla her iki markamızda da 1740 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece, 2020'deki pazar payımızın yüzde 19,5 seviyesine çıkacağını öngörüyoruz. 2020'de akaryakıt sektöründe de yüzde 1,5'lik büyüme gerçekleşmesini bekliyoruz. Benzin ve motorin için 33 milyon metreküplük pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Fiyatlar ve kur aynı kalırsa, akaryakıt sektörünün ekonomik büyüklüğünün 200 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz. Bizim ciromuz şu anda yaklaşık 40 milyar lira seviyesinde, 2020'de ciromuzu 42 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz."

Sınırdaki ülkeler artık bizden akaryakıt alıyor"

Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının pahalı olduğuna ilişkin şikayetler bulunduğunu anımsatan Ağca, fiyatlardaki artışın bir kısmının ÖTV'den telafi edildiğini, aynı zamanda Avrupa'da da akaryakıt fiyatlarında artış yaşandığını anlattı.

Ağca, daha önce Türkiye'nin sınırındaki ülkelerden akaryakıt alındığına dikkati çekerek, "Artık, Avrupa'dan veya sınırdaki ülkelerden buraya gelip yakıt almayı tercih ediyorlar." dedi.

Akaryakıt sektöründe artık sadece yakıt talep edilmediğini dile getiren Ağca, istasyonlarda yakıt dışı perakende ürün satışına yönelik eğilim olduğunu söyledi.

Ağca, OPET olarak bu talebi karşılamak için "ultramarket" konseptini geliştirdiklerine işaret ederek, yıl sonu itibarıyla 100 istasyonda "ultramarket" dönüşümünü sağlayacaklarını ve bu rakamı 2020'de iki katına çıkaracaklarını kaydetti.

Türkiye'deki yatırımlarının yanı sıra yurt dışında da yatırım yapmayı planladıklarını ifade eden Ağca, Doğu Avrupa ülkelerinde bayi yatırımı arayışlarının sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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