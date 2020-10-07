Akaryakıt şirketinden hediye puan kampanyası

Akaryakıt şirketi Aytemiz, 1 Ekim-15 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Aytemiz Kart ile yapılacak 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde 50 TL'ye varan hediye puan kazanılacağını duyurdu.

Aytemiz ve Yapı Kredi, 1 Ekim-15 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanya başlattı. Kampanya ile ilgili yapılan açıklamada, "Aytemiz istasyonlarına gelen Yapı Kredi Worldcard sahipleri, tek seferde ve farklı günlerde 4 defa yapacakları 125 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alışverişlerine, SMS katılımı ile 30 TL, World Mobil uygulaması katılımı ile 40 TL Aytemiz Puan kazanacak. 4 işlemden en az birinde POS'ta QR Kod ile ödeme gerçekleştirildiği durumda ise 40 TL'ye ek 10 TL, toplam 50 TL Aytemiz Puan kazanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen Yapı Kredi Worldcard, Yapı Kredi TLcard ve Yapı Kredi World Business kart sahiplerinin "AYTEMIZ" yazıp boşluk bırakarak müşteri numaralarını 4454'e göndermeleri yeterli olacak." bilgisi paylaşıldı.

Aytemiz ve Yapı Kredi müşterilerinin kazandığı Aytemiz puanlar, Yapı Kredi Worldcard, Yapı Kredi TLcard ve Yapı Kredi World Business kartına 20 Kasım 2020 tarihinde yüklenecek. Aytemiz Puanlar, World üyesi Aytemiz istasyonlarında 1 Aralık 2020 tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye aytemiz.com.tr, www.worldcard.com.tr, www.tlcard.com.tr ve www.ykbticarikartlar.com adreslerinden ulaşılabileceği belirtildi.

- İstanbul